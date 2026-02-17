El Internado - Capítulo 79: La pelea entre Fabio Agostini y Tom Brusse que casi se sale de control
En el capítulo 79 de El Internado, Fabio Agostini y Blu Dumay tuvieron una sincera conversación donde él le confesó sus sentimientos y ella los correspondió.
Mientras realizaban ejercicio, Akemi Nakamura se confesó con Luis Mateucci y Kari Belén y les contó sobre el intento de abuso que sufrió cuando era niña.
Agustina Pontoriero se enfrascó en una pelea con la modelo colombiana, donde ella le comentó sobre la situación antes mencionada.
La defensa de Kari Belén
Kari Belén escuchó la discusión y se involucró en defensa de Akemi Nakamura, asegurando que con esos temas no se juega.
Los conflictos continuaron y Fabio Agostini y Tom Brusse casi se van a las manos, luego de que el marroquí realizara una fuerte acusación contra su compañero.
Finalmente, Blu Dumay envió a Berta Lasala y Akemi Nakamura, del equipo verde, a la prueba de cocina "En la puerta del horno", y varios estuvieron en desacuerdo con ella.
Puedes ver los capítulos de El Internado 24 horas antes en Mega Go y si estás fuera de Chile, únete a la membresía en YouTube Mega Oficial
Leer más de
Más Capítulos
-
El Internado - Capítulo 78: Camila Nash y Fernando Solabarrieta tuvieron fuerte pelea
-
El Internado - Capítulo 77: El peor día de Fernando Solabarrieta en la cocina
-
El Internado - Capítulo 76: Kari Belén es la nueva participante del reality
-
El Internado - Capítulo 75: Camila Nash y Tom Brusse vivieron fogosa reconciliación
-
El Internado - Capítulo 74: La paliza del equipo verde al rojo
-
El Internado - Capítulo 73: Comienzan las estrategias y se arman posibles nuevos bandos