Presentado por: Betano Falabella

El Internado - Capítulo 79: La pelea entre Fabio Agostini y Tom Brusse que casi se sale de control

  • Por Fernanda Vielma
El Internado - Capítulo 79: La pelea entre Fabio Agostini y Tom Brusse que casi se sale de control El Internado

En el capítulo 79 de El Internado, Fabio Agostini y Blu Dumay tuvieron una sincera conversación donde él le confesó sus sentimientos y ella los correspondió. 

Mientras realizaban ejercicio, Akemi Nakamura se confesó con Luis Mateucci y Kari Belén y les contó sobre el intento de abuso que sufrió cuando era niña. 

Lo más visto de El Internado

Agustina Pontoriero se enfrascó en una pelea con la modelo colombiana, donde ella le comentó sobre la situación antes mencionada.

La defensa de Kari Belén

Kari Belén escuchó la discusión y se involucró en defensa de Akemi Nakamura, asegurando que con esos temas no se juega. 

Ir a la siguiente nota

Los conflictos continuaron y Fabio Agostini y Tom Brusse casi se van a las manos, luego de que el marroquí realizara una fuerte acusación contra su compañero.

Finalmente, Blu Dumay envió a Berta Lasala y Akemi Nakamura, del equipo verde, a la prueba de cocina "En la puerta del horno", y varios estuvieron en desacuerdo con ella. 

Puedes ver los capítulos de El Internado 24 horas antes en Mega Go y si estás fuera de Chile, únete a la membresía en YouTube Mega Oficial


Ve el capítulo en

Leer más de

Más Capítulos