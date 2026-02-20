Presentado por: Betano Falabella

"Dibujado por mí": Kari Belén sorprendió al reconocer que Adrián Pedraja es su prototipo perfecto de hombre

  • Por Fernanda Vielma

En el capítulo 82 de El Internado, Kari Belén tuvo una sincera conversación con Fabio Agostini y Arenita sobre Adrián Pedraja

Todo comenzó cuando Natalia Rodríguez le dijo a la nueva participante que tenía que hacerle una importante exigencia al actor, si quería seguir conociéndolo estando tranquila.

"Si yo fuera tú y quisiera avanzar con Adrián le diría o le exigiría que se pusiera en contacto con Milo, por una tablet o por llamada, y terminara ese vínculo, porque si no lo hace, va a ser como engaño", expresó la influencer.

La confesión de Kari Belén

Kari Belén asintió y luego, hizo una inesperada confesión sobre Adrián Pedraja: "Mi mejor amiga viera este reality y me viera al lado de Adrián, se reiría, me diría que es el hue... dibujado por mí, te lo juro".

Sin embargo, igualmente aclaró que no lo conoce casi nada, por lo que aún no puede saber si le gusta su personalidad.

