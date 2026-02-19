"Me está gustando": Adrián Pedraja le confesó a Fabio Agostini que tiene sentimientos por Kari Belén
En el capítulo 82 de El Internado, Adrián Pedraja tuvo una sincera conversación con Fabio Agostini donde hizo una inesperada declaración.
"¿Qué debo hacer con la niña esta?", le preguntó el actor a su compañero, refiriéndose a lo que le pasa con Kari Belén.
"Buena pregunta colega, pedazo de mujer y tú sigues ahí con hue... esa. Cuerpazo, divertida, está todo el día riéndose, con actitud y todavía andas pajero por lo que te dicen los demás", expresó.
La confesión de Adrián Pedraja
Tras lo anterior, Fabio Agostini le aconsejó a su compañero que hiciera lo que él sintiera, pero él le comentó que se sentía conflictuado: "Tú te ríes y te crees que es mentira, pero escúchame que yo me acuerdo de la Milo".
Sin embargo, el nuevo participante intentó envalentonar a Adrián Pedraja y le aseguró que Milo González ya estaba disfrutando de las fiestas en el exterior.
Finalmente, el actor lanzó una revelación de alto impacto, con la que estuvo de acuerdo su amigo: "Veo que la Karina me está gustando".
