"Me está gustando": Adrián Pedraja le confesó a Fabio Agostini que tiene sentimientos por Kari Belén

19 feb. 2026 - 23:32 hrs.

En el capítulo 82 de El Internado, Adrián Pedraja tuvo una sincera conversación con Fabio Agostini donde hizo una inesperada declaración.

"¿Qué debo hacer con la niña esta?", le preguntó el actor a su compañero, refiriéndose a lo que le pasa con Kari Belén.

"Buena pregunta colega, pedazo de mujer y tú sigues ahí con hue... esa. Cuerpazo, divertida, está todo el día riéndose, con actitud y todavía andas pajero por lo que te dicen los demás", expresó.

El Internado

La confesión de Adrián Pedraja

Tras lo anterior, Fabio Agostini le aconsejó a su compañero que hiciera lo que él sintiera, pero él le comentó que se sentía conflictuado: "Tú te ríes y te crees que es mentira, pero escúchame que yo me acuerdo de la Milo".

Sin embargo, el nuevo participante intentó envalentonar a Adrián Pedraja y le aseguró que Milo González ya estaba disfrutando de las fiestas en el exterior.

Finalmente, el actor lanzó una revelación de alto impacto, con la que estuvo de acuerdo su amigo: "Veo que la Karina me está gustando".