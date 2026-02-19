"Estás de más acá": Akemi Nakamura rompió en llanto tras fuerte desaire de Agustina Pontoriero
En el capítulo 81 de El Internado, Agustina Pontoriero y Akemi Nakamura tuvieron un fuerte encontrón que terminó con una de ellas llorando.
Todo comenzó cuando la modelo colombiana entregó su opinión con respecto a las supuestas traiciones de las que ha sido víctima la argentina: "Yo creo que tú lo estás viendo así, porque yo no lo veo así".
"Vos haces, pero no te gusta que te hagan. Vos me cargaste a mí con lo de Fernando", agregó la japonesa.
La rabia de Akemi Nakamura
Sin embargo, Agustina Pontoriero no le gustaron para nada las palabras de su compañera y le echó del lugar: "Ándate para allá, estás de más acá. Si ella está acá no quiero hablar, tú estás acá de escucha, ándate".
Luego de que varios le pidieran a la trasandina que cesara, Luis Mateucci decidió retirarse y Akemi Nakamura lo siguió, provocando comentarios de su ahora enemiga.
Unos minutos después, la modelo llegó llorando donde Kari Belén, Blu Dumay, Fabio Agostini y Adrián Pedraja y se desahogó, expresando que tenía mucha rabia por la forma en la que la trataba su compañera.
