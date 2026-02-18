"Bájame el tono": Luis Mateucci y Akemi Nakamura tuvieron tenso cruce tras perder prueba de cocina

18 feb. 2026 - 23:51 hrs.

En el capítulo 81 de El Internado, los participantes del equipo verde salieron de la prueba donde Berta Lasala quedó amenazada y Akemi Nakamura lanzó un fuerte descargo.

"Yo hice lo que a mí me mandaron a hacer", expresó la modelo y Otakin le respondió de inmediato: "Sí, pero en el discurso final mandaste a cag... a la Berta".

En ese instante, Luis Mateucci intervino y preguntó cuál había sido el problema de base, mientras que la actriz le comentó que tuvieron una mala ejecución de las labores.

El Internado

La fuerte respuesta de Akemi Nakamura

Sin embargo, a Akemi Nakamura no le gustaron para nada las preguntas de Luis Mateucci y le respondió fuertemente: "No nos cuestiones tampoco porque tú tampoco estuviste allá".

El reclamo de la modelo colombiana ofendió al trasandino, quien alzó la voz para defenderse: "A mí bájame el tono primero que yo no estoy cuestionando, estoy preguntando para saber cómo mier... les ganaron tres que no cocinan a tres cocineros. Estoy preguntando, no otra cosa y si no me quieres explicar, ahí está la puerta".

Finalmente, el cantante argentino decidió retirarse del lugar antes de que la discusión subiera de tono.