"Bájame el tono": Luis Mateucci y Akemi Nakamura tuvieron tenso cruce tras perder prueba de cocina
En el capítulo 81 de El Internado, los participantes del equipo verde salieron de la prueba donde Berta Lasala quedó amenazada y Akemi Nakamura lanzó un fuerte descargo.
"Yo hice lo que a mí me mandaron a hacer", expresó la modelo y Otakin le respondió de inmediato: "Sí, pero en el discurso final mandaste a cag... a la Berta".
En ese instante, Luis Mateucci intervino y preguntó cuál había sido el problema de base, mientras que la actriz le comentó que tuvieron una mala ejecución de las labores.
La fuerte respuesta de Akemi Nakamura
Sin embargo, a Akemi Nakamura no le gustaron para nada las preguntas de Luis Mateucci y le respondió fuertemente: "No nos cuestiones tampoco porque tú tampoco estuviste allá".
El reclamo de la modelo colombiana ofendió al trasandino, quien alzó la voz para defenderse: "A mí bájame el tono primero que yo no estoy cuestionando, estoy preguntando para saber cómo mier... les ganaron tres que no cocinan a tres cocineros. Estoy preguntando, no otra cosa y si no me quieres explicar, ahí está la puerta".
Finalmente, el cantante argentino decidió retirarse del lugar antes de que la discusión subiera de tono.
Puedes ver los capítulos de El Internado 24 horas antes en Mega Go y si estás fuera de Chile, únete a la membresía en YouTube Mega Oficial
Leer más de
Más Mejores Momentos
-
"Estás de más acá": Akemi Nakamura rompió en llanto tras fuerte desaire de Agustina Pontoriero
-
"Nunca he dicho que es mi novia": Adrián Pedraja descolocó a varios al aclarar su vínculo con Milo González
-
"Me quedé con ganas...": La romántica petición de Fabio Agostini a Blu Dumay que terminó en beso
-
Blu Dumay habló por primera vez de su papá biológico y destacó la labor de Iván Zamorano en su vida
-
"Tome muchas responsabilidades": Berta Lasala quedó amenazada tras fuerte descargo contra su equipo
-
"Tengo un problema...": El mea culpa de Agustina Pontoriero ante Blu Dumay que terminó en abrazo