"Me quedé con ganas...": La romántica petición de Fabio Agostini a Blu Dumay que terminó en beso
En el capítulo 81 de El Internado, Blu Dumay y Fabio Agostini se besaron por primera vez a escondidas de todos los participantes.
Cuando ya todos estaban acostados, Kari Belén preguntó por la influencer y el español y Adrián Pedraja contó que ambos estaban afuera.Ir a la siguiente nota
En ese momento, el nuevo participante le lanzó una encendida frase a su compañera: "¿Sabes qué? Me quedé con ganas de darte un beso de verdad".
Blu Dumay y Fabio Agostini cada vez más cerca
Blu Dumay estuvo de acuerdo con la petición de Fabio Agostini, se acercaron y se dieron un tímido beso, marcando el inicio de su historia.
"Mucho mejor", dijo el europeo, mientras que la hija de María Alberó sonreía y se atrevía a darle un piquito, para terminar recostada en su pecho.
