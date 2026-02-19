"Me quedé con ganas...": La romántica petición de Fabio Agostini a Blu Dumay que terminó en beso

19 feb. 2026 - 00:10 hrs.

En el capítulo 81 de El Internado, Blu Dumay y Fabio Agostini se besaron por primera vez a escondidas de todos los participantes.

Cuando ya todos estaban acostados, Kari Belén preguntó por la influencer y el español y Adrián Pedraja contó que ambos estaban afuera.

En ese momento, el nuevo participante le lanzó una encendida frase a su compañera: "¿Sabes qué? Me quedé con ganas de darte un beso de verdad".

El Internado

Blu Dumay y Fabio Agostini cada vez más cerca

Blu Dumay estuvo de acuerdo con la petición de Fabio Agostini, se acercaron y se dieron un tímido beso, marcando el inicio de su historia.

"Mucho mejor", dijo el europeo, mientras que la hija de María Alberó sonreía y se atrevía a darle un piquito, para terminar recostada en su pecho.