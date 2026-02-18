"Tome muchas responsabilidades": Berta Lasala quedó amenazada tras fuerte descargo contra su equipo
En el capítulo 81 de El Internado, los chefs evaluaron la cazuela y la palta rellena del equipo verde y no tuvieron buenos comentarios.
Tonka Tomicic, quien estaba reemplazando a Yann Yvin en su labor de evaluador, preguntó por qué el plato tenía tan poca sopa y Berta Lasala fue sincera: "Lo del zapallo nos volvió locos e histéricos. Yo siento que para la próxima cada uno tiene que hacer sus cosas".
Posteriormente, Otakin comentó que el creía que su peso había afectado al moverse en la cocina y por ende, se demoraron muchísimo en realizar algunas acciones. Sin embargo, Pablo Albuerne no estuvo de acuerdo y señaló que el principal error fue que no lograban coordinarse.
El descargo de Berta Lasala
Otakin comentó que ellos no tenían ningún problema como equipo, pero Berta Lasala estuvo en desacuerdo: "Desde ahora nos llevamos súper mal, todo cambió ¿Puedo descargarme? Porque capaz que sea la última vez que los vea. Yo siento que hice demasiadas cosas, no podía hacer tanto. Este hombre se tupió ¿Qué hiciste? Se dedicó a puro mandar y Akemi cortó puras verduras".
Rápidamente, Akemi Nakamura respondió a las palabras de su compañera: "Tú querías hacer todo, pelé todo, lavé todo, me tiraban todo, recogía todo, limpiaba todo ¿Qué má podía hacer?".
Finalmente, los jueces tomaron la decisión de que la actriz fuera la participante amenazada y ella se resignó: "Me lo imaginé, tomé muchas responsabilidades, es un juego, da lo mismo, vamos a cocinar".
