¿Les pasaron cosas? Kari Belén y Luis Mateucci se hicieron masajes bastante sensuales
En el capítulo 82 de El Internado, Luis Mateucci y Kari Belén se hicieron masajes luego de ganar el desafío de probar alimentos.
Recordemos que realmente fue Laura Bozzo quien triunfó en la dinámica junto al argentino, sin embargo, ella le cedió el premio a la nueva participante.
El primero en masajear fue el cantante, quien recorrió todo el cuerpo de su amiga y le lanzó varios piropos: "Yo que te quería ver con otros ojos. Atrás Diablo, atrás".
El masaje de Karina a Luis Mateucci
Tras lo anterior, fue Kari Belén quien tuvo que realizar el procedimiento a su compañero y también uso todas las ténicas que tenía a la mano.Ir a la siguiente nota
Finalmente, la modelo le puso las piedras calientes en la espalda a su amigo y él no pudo aguantar: "Está bien que me guste sufrir pero...".
