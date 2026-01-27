"Nos une la alegría": Carla Ochoa destacó la especial amistad que hizo con Agustina, Furia, Blu Dumay y Akemi

27 en. 2026 - 10:59 hrs.

Durante esta mañana, Carla Ochoa visitó el programa Tonka Contigo de Radio Romántica, donde habló de su paso por El Internado.

En conversación con Tonka Tomicic, la modelo contó que hizo muy buenas migas con Furia: "En ningún momento dudé de llevarme mal con Furia, yo la vi, conecté con ella desde un principio, tenemos personalidades distintas, pero para mí fue adorable".

En ese momento, la animadora del reality acotó que cuando Juliana Scaglione y Agustina Pontoriero la visitaron, expresaron que admiraban la tranquilidad que tenía la empresaria en el encierro.

Radio Romántica

La especiales palabras de Carla Ochoa

Tras lo anterior, Carla Ochoa comentó por qué creía ella que había conectado tan bien con algunas de sus compañeras de El Internado.

"Somos súper distintas todas, pero qué nos une, la alegría, la fuerza interior, esa capacidad de querer, de soñar, de aprender, de crecer", explicó.

Recordemos que hace unas semanas, la modelo compartió fotos de una especial reunión que tuvo en Chile con Furia, Agustina Pontoriero, Blu Dumay y Akemi Nakamura.