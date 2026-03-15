"No somos novios": Blu Dumay y Fabio Agostini tuvieron una seria conversación sobre el futuro de su relación

15 mar. 2026 - 23:35 hrs.

En el capítulo 93 de El Internado, Blu Dumay y Fabio Agostini tuvieron una seria conversación sobre su relación fuera del encierro.

Mientras estaban abrazados en una cama, la joven le expresó: "Si vas a Chile en alguna fecha, me avisas. Nos tomamos algo".

Fabio Agostini le deja las cosas claras a Blu Dumay

Tras esto, Agostini aprovechó la instancia para dejar las cosas claras respecto a la relación que mantenían ambos.

El Internado / Mega

"Puedes salir y conocer a alguien, puede pasar, porque no somos novios. Estamos viviendo una experiencia que la estamos llevando bien y es bonita y todo, pero yo no soy nadie para cortarte las alas", comenzó diciendo.

Finalmente, Dumay le preguntó si realmente sentía atracción hacia ella. "Claro que me gustas, pero yo no estoy pensando en que vamos a ser novios ni algo tan profundo. No me gustaría que te pase como pasó con Milo, que a lo mejor se pone a llorar y sufre", respondió el joven.