"No somos novios": Blu Dumay y Fabio Agostini tuvieron una seria conversación sobre el futuro de su relación
En el capítulo 93 de El Internado, Blu Dumay y Fabio Agostini tuvieron una seria conversación sobre su relación fuera del encierro.
Mientras estaban abrazados en una cama, la joven le expresó: "Si vas a Chile en alguna fecha, me avisas. Nos tomamos algo".
Fabio Agostini le deja las cosas claras a Blu Dumay
Tras esto, Agostini aprovechó la instancia para dejar las cosas claras respecto a la relación que mantenían ambos.
"Puedes salir y conocer a alguien, puede pasar, porque no somos novios. Estamos viviendo una experiencia que la estamos llevando bien y es bonita y todo, pero yo no soy nadie para cortarte las alas", comenzó diciendo.Ir a la siguiente nota
Finalmente, Dumay le preguntó si realmente sentía atracción hacia ella. "Claro que me gustas, pero yo no estoy pensando en que vamos a ser novios ni algo tan profundo. No me gustaría que te pase como pasó con Milo, que a lo mejor se pone a llorar y sufre", respondió el joven.Ve el capítulo en
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