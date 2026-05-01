"Cornudo y tarado": Fabio Agostini recibió críticas de Camila Nash y él disparó contra Tom Brusse

01 may. 2026 - 00:39 hrs.

En el capítulo 123 de El Internado, Camila Nash quiso enfrentar a Fabio Agostini, pero no se esperó la dura respuesta que le dio él.

La tensa escena se generó en una actividad animada por Tonka Tomicic, donde los participantes tuvieron que escoger al peor cocinero.

La influencer llamó al frente al español y expresó sus motivos: "En la cocina eres el más débil, tan débil que llevaste a la persona que más quieres de la casa a ser amenazada, por tu falta de conocimiento, por tu falta de estar presente, ni siquiera quieres aprender y eso si que es grave".

El Internado

La fuerte respuesta de Fabio Agostini

Lógicamente, Fabio Agostini no se quedó callado y se lanzó con todo, criticando a Camila Nash: "Muy bonito ejemplo para hablar de cuidar a una pareja, la que más ha faltado el respeto aquí y se ha reído de su pareja".

El descargo del español no quedó allí, pues también involucró a Tom Brusse: "Este hue... ha quedado más hue... por culpa tuya, como un cornudo y un tarado".

Finalmente, Blu Dumay quiso defender a su pareja y le exigió a su compañera que no opinara de su relación.