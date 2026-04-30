"Te rompo la cara": Camila Nash y Furia tuvieron explosiva discusión con fuertes amenazas

30 abr. 2026 - 23:50 hrs. | Act. 01 may. 2026 - 00:03 hrs.

En el capítulo 123 de El Internado, Furia y Camila Nash se enfrascaron en una fuerte discusión frente a todos sus compañeros.

La trifulca comenzó cuando la pareja de Tom Brusse lanzó un duro comentario sobre una compañera: "A la Akemi le voy a tirar una patada en la ra... en cualquier momento. Hoy día es un mal día, así que si quiere pelear conmigo que venga por favor, para desquitarme".

La trasandina escuchó las palabras de la influencer y no dudó en responderle: "Te rompo la cara si sigues jodiendo, pelotuda".

El Internado

Fuerte cruce entre Furia y Camila Nash

Camila Nash comenzó a reírse de la intromisión de su compañera y se fue con todo: "Colgada. Qué te pasa a ti pendeja, no tienes idea dónde estás parada. Me vales nada".

Lógicamente, Furia continuó con su discurso de entrar en una pelea física si la creadora de contenido la seguía molestando y cada vez gritaban más fuerte.

La chilena criticó la forma en la que la argentina quería "arreglar" las cosas y le tiró un comentario sobre su pasado: "Gracias a Dios la vida me dio una buena familia".