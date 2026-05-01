"Él me rogaba": Akemi Nakamura reveló las verdaderas razones de su quiebre con Maluma

01 may. 2026 - 00:29 hrs.

En el capítulo 123 de El Internado, Blu Dumay quiso saber más sobre la relación amorosa que tuvo Akemi Nakamura con Maluma y ella reveló detalles inéditos.

La ingeniera comenzó preguntándole a su compañera por qué en la actividad de las cartas a personas que extrañaban, decidió escribirle al cantante.

"Me dio muy duro, la verdad. Fue la única persona que yo amé así, me veía con él todo", comenzó explicando la colombina.

El Internado

Por esta razón terminaron Akemi Nakamura y Maluma

Tras lo anterior, Akemi Nakamura contó cómo fue el momento preciso en el que la relación se quebró: "Yo terminé con él y él estaba en México. Por unos mensajes le dije que me estaba haciendo demasiado daño".

También, la modelo contó que tan solo unos días antes, Maluma le había declarado todo su amor, pero ella siguió firme en su decisión": Dos días antes habíamos hablado y él me rogaba 'por favor, no me dejes, eres lo más real que yo tengo en la vida' y la verdad es que preferí escogerme yo".

Pero al parecer, el artista olvidó rápidamente a la influencer y según confesó, llevó a otra mujer a la gira musical de la cual ella iba a ser parte: "Llevó a esta otra y viajó con toda la familia".