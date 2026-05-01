Tom Brusse eligió a Camila Nash como la peor cocinera y desató su ira: "Por este voto de mier... me puedo ir"

01 may. 2026 - 00:46 hrs.

En el capítulo 123 de El Internado, Tom Brusse criticó a Camila Nash por su desempeño en la cocina y protagonizaron una tensa escena.

En la actividad, los participantes tenían que elegir entre sus compañeros quién era el peor cocinero y él optó por su pareja, pese a que ya tenía varios votos.

"Voy a ser sincero, amor, sabes que te quiero, pero tengo que ser sincero", expresó el marroquí, provocando la sorpresa de los demás.

El Internado

El reclamo de Camila Nash

Camila Nash también quedó impactada ante la mención y Tonka Tomicic le comunicó a Tom Brusse que esta elección podría tener consecuencias: "A lo mejor este voto podría determinar que hoy Camila salga de la casa. Tu honestidad le puede pesar y Camila puede salir esta noche".

Tras lo anterior, la influencer encaró al DJ: "¿Te das cuenta que por este voto de mier... yo me puedo ir de acá? De qué ha servido, le has comprado votos a toda la casa para que no me vaya nominada, has manipulado a todos para que no me lleven a la puerta del horno y ahora me haces esto".

Finalmente, el marroquí mantuvo su postura y ella le enrostró que él nunca la ha visto en la final.