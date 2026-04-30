"¡Se dijeron de todo!": Pelea entre Camila Nash y Furia impacta a El Internado React

30 abr. 2026 - 23:10 hrs.

Este jueves, en El Internado React, Nati Blaschke y MrGio analizaron la intensa discusión entre Camila Nash y Furia.

Todo se originó cuando Nash expresó a viva voz que le gustaría enfrentarse con Akemi Nakamura, asegurando que se encontraba de muy mal ánimo.

Ante esto, Furia decidió intervenir, lo que desató un tenso intercambio en el que ambas se enfrentaron con duros términos.

El Internado / Mega

"Se viene tremenda pelea"

Esta impactante discusión sorprendió a los animadores del React, quienes quedaron expectantes por el desenlace tras ver un adelanto del conflicto.

"¡Se dijeron de todo!", expresó MrGio, a lo que Nati Blaschke complementó: "Esto se va a poner picante, porque hoy se viene tremenda pelea".

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