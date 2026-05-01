Estarán en manos de sus enemigos: Arenita estalló tras inesperada decisión de cara a la eliminación
En el capítulo 123 de El Internado, los participantes tuvieron que escoger a sus compañeros más débiles, sin saber para qué y quedaron sorprendidos.
Camila Nash, Michelle Peint, Otakin, Fabio Agostini y Luis Mateucci fueron elegidos como los peores cocineros y Tonka Tomicic les pidió a los amenazados que pasaran al frente.
Como el argentino estaba en riesgo, se integró al otro grupo y la animadora anunció lo que iba a pasar: "Hoy tendrán que ir a una competencia, pero quienes los representarán serán los más débiles. Cocinarán por los amenazados hoy".
El enojo de Arenita
Rápidamente, Arenita expresó que encontraba injusto que su futuro en el reality estuviera en la manos de otra persona y en específico, de compañeros con los que se lleva muy mal.
Tonka Tomicic les pidió que tuvieran paciencia y estuvieran tranquilos y así Luis Mateucci se quedó con Otakin, Adrián Pedraja con Fabio Agostini, Natalia Rodríguez con Michelle Peint y Blu Dumay con Camila Nash.
Así las cosas, la exparticipante de Yingo intuyó que iba a ser eliminada y se despidió: "Quiero decir antes, a la gente que me sigue, muchas gracias, yo pensé que iba a llegar a la final, pero ahora va a ser imposible, gracias por todo".
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