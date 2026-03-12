"Si mi proceso te incomoda, imagínate...": Blu Dumay publica video dedicado a sus haters

12 mar. 2026 - 11:40 hrs.

La participante de El Internado, Blu Dumay, publicó un video dedicado a los haters donde responde a los malos comentarios que le hacen.

"Ella habla de ser reina y es tremenda cachorra", es la frase a la que ella decide responder con esa tranquilidad que la caracteriza.

En el registro, Blu parte dando las gracias por "tu evaluación emocional gratuita, pero no te la pedí. Me encanta cómo ahora todas nacieron empoderadas y dueñas de la verdad y si, obvio que fui cachorra, y quizás en algunos momentos también sigo siéndolo."

La empoderada respuesta de Blu Dumay

"¿Sabes qué? Gracias a eso hablo hoy de ser reina. Porque una cosa es haber estado ahí, pero otra es quedarse ahí para siempre. Yo no predico desde la perfección, lo hago desde el aprendizaje y el proceso", continuó.

"La diferencia está en quiénes quieren evolucionar y quién está ahí detrás de la pantalla juzgando sentada en el sillón... Ser reina no es nunca haber sido cachorra, es decidir dejar de serlo. Si mi proceso te incomoda, imagínate lo poderoso que está siendo" finalizó la influencer.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Blu Dumay Albero (@bludumay)

Todo sobre El Internado