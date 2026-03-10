"Para dejar las cosas claras": Blu Dumay despeja dudas sobre su estado sentimental

10 mar. 2026 - 14:30 hrs.

Blu Dumay se tomó un tiempo para interactuar con sus seguidores, muchos de los cuales coincidieron en preguntarle si está soltera.

A la influencer no se le ha visto con ninguna pareja desde que terminó su romance con Efrén Reyero en El Internado, pero sus fans insisten en saber si ya encontró a alguien más.

¿Blu Dumay está soltera?

Blu Dumay abrió una ronda de preguntas y respuestas en sus historias de Instagram, donde, entre otros mensajes, recibió agradecimientos por sus consejos de amor propio.

Instagram @bludumay

"Gracias por verlo y compartirlo. A mí me encanta el contenido de amor propio. Ahora lo enfoqué un poco más en humor, porque siento que se hace más divertido", dijo, seguramente en referencia a sus recomendaciones para no caer en manos de los "princesos".

Dumay dejó para el final de su dinámica lo que muchos querían saber, cuál es su situación sentimental actual.

"Esta va a ser la última que voy a contestar, porque ha habido varias (preguntas) de este estilo. Así que para dejar las cosas claras: sí, estoy soltera", expresó antes de lanzar un beso de despedida.

