Blu Dumay se llena de elogios por nuevas fotos de su look en la Gala de Viña: "¿Para cuándo al Miss Universo?"

04 mar. 2026 - 14:30 hrs.

Para Blu Dumay el rojo es el color del momento para proyectar elegancia en grandes eventos, desplazando a los clásicos diseños negros. La influencer todavía no supera su su desfile en la Gala de Viña 2026, donde deslumbró con un vibrante vestido.

"Red is the new black" (el rojo es el nuevo negro), escribió en una historia de Instagram, que enlaza a un post en el que hace un recuento de su experiencia en la noche más estilosa del Festival.

El vestido de Blu Dumay en la Gala de Viña

Blu Dumay ya había compartido una sesión de fotografías de su outfit para la alfombra roja, en compañía de su madre, María Alberó. Ahora en su feed hay un nuevo carrusel, esta vez en solitario.

Instagram @bludumay

"Último recap de la gala del Festival de Viña. Perdón, pero fue un sueño para mí y las fotos están buenisimas", escribió en la descripción.

En las postales, la participante de El Internado posa de frente y de espaldas en el interior del hotel que la alojó en Viña, así como en el exterior, con el mar de fondo.

El entallado vestido rojo con pedrerías y lentejuelas, abertura frontal y escote total en la espalda, es obra de los diseñadores Gio&Ber.

Su publicación encantó a sus fans, quienes opinaron que fue "la mejor" del evento y lució "soñada" con el outfit. "Radiante"; "Hermosa, devoraste, amiga"; "¿Para cuándo te postulas al Miss Universo?", escribieron.

