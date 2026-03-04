"Voy a acabar el reality solo": Tom Brusse decidió terminar su relación con Camila Nash

04 mar. 2026 - 00:12 hrs.

En el capítulo 85 de El Internado, Camila Nash y Tom Brusse tuvieron una fuerte discusión que finalizó con el término de la relación.

Todo comenzó cuando la influencer le contó a su pareja la conversación que había tenido con Arenita, donde le confidenció que si él era eliminado, ella prefería que dejaran su romance hasta ahí.

La situación enfureció al DJ, pues aseguró que ella le había dicho todo lo contrario: "Ayer me dijiste 'te quiero', el discurso de ayer se anula. Tú tienes miedo de que me vaya porque la puedes cag... Me dan más ganas de irme, desde que estoy amenazado me tiras cositas así, si quieres estar sola...".

El Internado

La decisión de Tom Brusse

La relación entre Tom Brusse y Camila Nash quedó bastante tensa y ella quiso conversar nuevamente, ya más calmados.

Sin embargo, el marroquí quedó muy dolido con la situación y tomó una fuerte discusión: "Lo que acabas de decirme me dolió muchísimo, te dije que no juegues conmigo. Si me quedo esta noche no duermo contigo, yo voy a acabar el reality solo. Se acabó nuestra relación y has lo que quieras, si es lo que quieres hacer, devolvérmela...".