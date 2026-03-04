"Me siento bien sola": Camila Nash sorprendió al revelar que si Tom Brusse es eliminado terminaría su relación
En el capítulo 85 de El Internado, Arenita le hizo una interesante pregunta Camila Nash, sobre su futuro con Tom Brusse.
Todo ocurrió cuando ambas influencers, Laura Bozzo y Luis Mateucci estaban almorzando comida chilena, luego de ganar un entretenido desafío.
En ese momento, Natalia Rodríguez lanzó una consulta controversial: "Qué pasaría si en el caso de hoy, que estamos todos nominados, Tom perdiera y se fuera eliminado ¿Seguiría tu relación o te abrirías a otras personas?".
La respuesta de Camila Nash
Camila Nash pensó su respuesta por unos minutos y fue bastante sincera: "Ni ninguna ni la otra, no seguiría la relación, me siento súper bien sola, para enfrascarme en otra relación, yo creo que terminaría de otra forma mi reality".
Arenita siguió con su interrogatorio y preguntó si aceptaría que Luis Mateucci la consolara tras la eventual eliminación de Tom Brusse, pero él respondió primero: "Yo me dejo y más".
