"No me gustan los hombres comprometidos": Kari Belén aclaró su vínculo con Adrián Pedraja

04 mar. 2026 - 00:05 hrs.

En el capítulo 85 de El Internado, algunos participantes cuestionaron a Adrián Pedraja por la manera en la que ha manejado su relación con Milo González.

Recordemos que en los últimos capítulos, el actor ha dicho en reiteradas ocasiones que su romance con la trasandina está prácticamente terminado, ya que ella había puesto en duda la continuación justo antes de irse.

Efrén Reyero, Tom Brusse y Luis Mateucci le dijeron al intérprete que lo habían visto enamorado de su excompañera y él lo negó rotundamente.

El Internado

Las palabras de Kari Belén

En ese momento, Kari Belén se sintió involucrada y decidió aclarar la situación ante casi toda la casa, ya que la han vinculado con Adrián Pedraja.

"Me toca hablar a mí y espero decirlo una vez, a mí no me gustan los hombres comprometidos, ni con el corazón acá ni con el corazón allá, me gusta el hombre soltero y no me gusta hacer sufrir a ningún tipo de mujer".

Tras lo anterior, le habló directamente al actor: "Así que resuelva sus problemas y de ahí se acerca".