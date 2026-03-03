Blu Dumay arremete otra vez contra los "princesos" con nuevos consejos para identificarlos: "Que no te mienta"

03 mar. 2026 - 17:00 hrs.

Blu Dumay sigue dando consejos a sus seguidoras que están en búsqueda del amor. A inicios de enero ofreció cuatro claves para identificar a los "princesos" y ahora suma pistas en un nuevo video.

"Si pensaste que terminamos con los princesos estás muy equivocado, esta es la parte 2 de lo que dirían", resaltó la influencer en un post de Instagram.

Las nuevos consejos de Blu Dumay para evitar "princesos"

Blu Dumay enumeró cuatro excusas que dirían los "princesos" para justificar sus conductas, "por si no había quedado muy claro con el video anterior".

"'Es que tú eres muy exigente, me agotas'. Reina, no es que seas exigente, sino que dejaste de aceptar lo mínimo y eso le incomoda", expuso primero.

"'Perdón, estaba muy desconectado'", fue la segunda excusa que mencionó. "Desconectado emocionalmente, querrá decir, porque tú y yo lo vimos conectado todo el día en redes sociales. Así que, reina, que no te mienta", advirtió.

Luego señaló la excusa del que quiere beneficios sin responsabilidad, "atención exclusiva, tiempo exclusivo, energía exclusiva", sin darle un lugar claro a su pareja: "'Ay, pero si la pasamos bien así. Para qué vamos a poner etiquetas'".

"'No soy de escribir mucho'", fue la cuarta frase que mencionó para identificar a estos personajes. "Reina, el que quiere puede, mueve cielo, mar y tierra para hablarte y créeme que no es tan difícil mandarte un mensajito al día", apuntó.

Finalmente, la participante de El Internado aseguró que "un princeso no es que sea complicado, es que es muy cómodo y tú ya no estás para educar a estos adultos, así que mejor nos despedimos de ellos".

