¡Con las esferas del dragón! Otakin se casó con Isabel Castillo con llamativo traje de Dragon Ball Z

01 mar. 2026 - 10:38 hrs.

Ayer sábado 28 de febrero, el participante de El Internado, Otakin, vivió uno de los momentos más importantes de su vida, pues contrajo matrimonio con su pareja Isabel Castillo.

Los registros de la ceremonia poco a poco se comenzaron a viralizar por otros influencers que asistieron al evento.

Las esferas del dragón

Fiel a su estilo, Otakin sorprendió al ingresar al templo con una chaqueta inspirada en la serie animada Dragon Ball, que tenía las esferas del dragón a lo largo de todo el traje.

@carlaochoa79

El antiinfluencer se vio muy contento en medio de las celebraciones con su traje que, además, era acompañado de una corbata naranja que combinaba.

Otakín fue acompañado por Álex Ortiz, Carla Ochoa y varios influencers que fueron invitados al gran evento.

Todo sobre El Internado