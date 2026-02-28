¡Adrián y Kari Belén más cerca que nunca! Mira un imperdible adelanto de la recta final de El Internado
¡El Internado vuelve este domingo 1 de marzo y se vienen capítulos de alto impacto! En un adelanto exclusivo recientemente liberado pudimos ver que pasarán situaciones completamente inesperadas.
La Asamblea del Fuego continuará y varios de los participantes se lanzarán dardos directos, provocando fuertes polémicas.
También, se realizará el duelo de eliminación que, de manera inédita, dejará a dos famosos fuera de la casona, para siempre.
¿Un nuevo romance?
Arenita les consultará a sus compañeros sobre qué pasará si el eliminado es Tom Brusse y Luis Mateucci aseguró que no pensaría dos veces antes de acercarse a Camila Nash.
El romance de Blu Dumay y Fabio Agostini irá viento en popa, sin embargo, otro acercamiento dejará a todos impactados.
"¿Y mi besito de buenas noches?", le dirá Kari Belén a Adrián Pedraja, mientras están abrazados románticamente.
