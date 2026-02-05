"Yo tuve la culpa": Otakin confesó por qué no invitó a Agustina Pontoriero a su matrimonio

05 feb. 2026 - 10:43 hrs.

Otakin fue el invitado de honor de El Internado Más Picante, donde habló de su paso por el reality y también se refirió a su matrimonio, el cual se celebrará en las próximas semanas.

Unas de las preguntas que recibió el creador de contenido fue por qué no invitó a Agustina Pontoriero y él explicó que habían varios factores, como la lejanía, ya que él se casará en Hualpén y también por decisión de su futura esposa.

Justo en ese momento, la trasandina envió un mensaje para aclarar la situación: "Maldito que me dejaste afuera de tu casamiento, te odio, no sos más mi amigo. Igualmente, lo hablamos con Ota, lo entiendo y lo respeto por supuesto, pero bueno, me hubiese gustado que me de una oportunidad, pero si, obvio que la entiendo y la respeto como toda mujer, solo fuimos amigos, se puede quedar tranquila y les deseo lo mejor".

El Internado

La explicación de Otakin

Tras las declaraciones anterior, quedó la duda de por qué la pareja de Otakin no quería que Agustina Pontoriero estuviera en el casamiento y él explicó que fue su responsabilidad y no de ella.

"En el reality se vio que yo dije que Agustina se parecía a mi ex, eso le molestó, todo tiene un por qué, yo hablo y la cag... obviamente, yo tuve la culpa. Estaba cocido, me ponía mis copas, heavy, por eso fue", expresó.

Finalmente, Nati Blaschke y Poli Flores criticaron, entre risas, al influencer y le dieron todo su apoyo a su futura esposa.