Presentado por: Betano Falabella

¿Darán nuevos capítulos de El Internado durante el Festival de Viña 2026?

  • Por Fernanda Vielma
¿Darán nuevos capítulos de El Internado durante el Festival de Viña 2026? Mega

Este domingo 22 de febrero le damos inicio al Festival de Viña 2026, evento que durará 6 días y contará con presentaciones de artistas de talla mundial.

Por ejemplo, durante esta jornada los fanáticos podrán disfrutar de los espectaculares shows de Gloria Estefan, Stefan Kramer y Matteo Bocelli.

Lo más visto de El Internado

Posteriormente, podrás ver a Juanes, Bomba Estéreo, Ke PersonajesPiare con P, entre otros, subirse al escenario de la Quinta Vergara.

Mega

¿Darán El Internado durante el Festival de Viña 2026?

El horario de inicio del Festival de Viña 2026 es a las 21:30 horas, por lo que no se emitirá El Internado.

Ir a la siguiente nota

Durante los días domingo 22, lunes 23, martes 24, miércoles 25 y jueves 26 no se darán nuevos capítulos del reality animado por Tonka Tomicic y Yann Yvin.

Sin embargo, el domingo 1 de marzo todo volverá a la normalidad y podrás disfrutar de un nuevo episodio del programa de telerrealidad.

Puedes ver los capítulos de El Internado 24 horas antes en Mega Go y si estás fuera de Chile, únete a la membresía en YouTube Mega Oficial


Ve el capítulo en

Leer más de

Minuto a minuto