¿Darán nuevos capítulos de El Internado durante el Festival de Viña 2026?

22 feb. 2026 - 18:50 hrs.

Este domingo 22 de febrero le damos inicio al Festival de Viña 2026, evento que durará 6 días y contará con presentaciones de artistas de talla mundial.

Por ejemplo, durante esta jornada los fanáticos podrán disfrutar de los espectaculares shows de Gloria Estefan, Stefan Kramer y Matteo Bocelli.

Posteriormente, podrás ver a Juanes, Bomba Estéreo, Ke Personajes, Piare con P, entre otros, subirse al escenario de la Quinta Vergara.

Mega

¿Darán El Internado durante el Festival de Viña 2026?

El horario de inicio del Festival de Viña 2026 es a las 21:30 horas, por lo que no se emitirá El Internado.

Durante los días domingo 22, lunes 23, martes 24, miércoles 25 y jueves 26 no se darán nuevos capítulos del reality animado por Tonka Tomicic y Yann Yvin.

Sin embargo, el domingo 1 de marzo todo volverá a la normalidad y podrás disfrutar de un nuevo episodio del programa de telerrealidad.