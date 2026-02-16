Fabio Agostini y Tom Brusse casi llegarán a los golpes: Mira EN VIVO el capítulo 79 de El Internado React

16 feb. 2026 - 21:45 hrs.

Esta noche se emite un nuevo capítulo de El Internado, en una jornada que podría redefinir las alianzas y tensiones dentro de la casona.

En la siguiente entrega, Tom Brusse dirá que Fabio Agostini confesó que solo estaría con Agustina Pontoriero por el "show". Mientras el marroquí le gritará falso, el español se enfurecerá e intentará explicar la situación y las cosas se pondrán muy tensas.

Sigue EN VIVO El Internado React

Nati Blaschke y Álex Ortiz estarán acompañando la transmisión para analizar cada gesto, comentar los momentos clave y reaccionar en tiempo real a lo que ocurra en pantalla, además de leer y compartir las opiniones del público.

¡No te pierdas El Internado React con Nati Blaschke y Álex Ortiz!

Puedes ver los capítulos de El Internado 24 horas antes en Mega Go y si estás fuera de Chile, únete a la membresía en YouTube Mega Oficial



