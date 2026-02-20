White Latina regresa a la música con nuevo single y además será participante de Miss Chile

20 feb. 2026 - 13:35 hrs.

Luego de participar en El Internado, La White Latina inicia una nueva etapa con un adelanto de su próximo EP, una nueva propuesta que fue producida por Magic en el Beat, el productor de Bad Bunny y Pirexx el de Cris MJ.

La canción se llama “Pørnø emocional”, que es una propuesta íntima dentro de la música urbana y el pop alternativo.

Los nuevos desafíos de La White Latina

La canción de La White Latina habla de una experiencia muy personal, habla de cuando lo más íntimo pierde valor y se transforma en espectáculo.

"Quise convertir esa vulnerabilidad en una declaración artística y en una crítica a cómo hoy consumimos las emociones ajenas", comentó la artista.

Además de su retorno a la música, se sumó también otro desafío: La White Latina será participante de Miss Chile, donde promete mostrar todo su talento y una propuesta creativa con la que dice no dejará indiferente a nadie.

