Adiós acné: Blu Dumay revela los consejos que sigue para lucir un rostro libre de granos

21 feb. 2026 - 18:00 hrs.

Al igual que otros famosos, Blu Dumay se preparó con esmero para su participación en el Festival de Viña del Mar y una de sus principales preocupaciones era mantener a raya el acné que en ocasiones la afecta.

Tras pedirles consejos a sus seguidores, la influencer compartió en sus historias de Instagram algunas de las medidas y los hábitos saludables que comenzó a tomar para combatir los brotes en su rostro.

Cuidados de Blu Dumay contra el acné

En su registro, la hija de María Alberó señaló que una de las recomendaciones más repetidas y que sigue al pie de la letra es dejar por completo el consumo de lácteos, harinas refinadas y azúcares.

Instagram @bludumay

Mencionó que algunos usuarios le sugirieron aplicar "pasta de dientes en los granitos", aunque ella prefirió optar por "un parche que no se nota tanto".

Blu destacó que ahora incorpora a su rutina diaria bebidas naturales y con efecto détox, como "jugos verdes en la mañana en ayunas" y "jugo también de jengibre, cúrcuma y limón".

Finalmente, aseguró que estas acciones las seguirá aplicando incluso después del Festival de Viña del Mar, para ver sus efectos a largo plazo. "Les voy a estar compartiendo todos esos tips en mis historias", agregó.

