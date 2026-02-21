Lujo en la Riviera Maya: Este es el exclusivo hotel en el que se hospedó Pancha Merino en su viaje a México

21 feb. 2026 - 19:00 hrs.

Pancha Merino disfrutó de unas merecidas vacaciones en la paradisíaca Riviera Maya, en México, donde aprovechó para relajarse en playas de arena blanca y aguas cristalinas.

En su cuenta de Instagram, la actriz y presentadora nacional reveló que, durante su escapada, se hospedó en el exclusivo hotel Bahía Príncipe Grand Coba, perteneciente a la famosa cadena Bahía Príncipe Hotels & Resorts.

Hotel de Pancha Merino en la Riviera Maya

Según el sitio web, este hospedaje se caracteriza por tener un ambiente familiar que "ofrece tanto a niños como a adultos experiencias únicas", con instalaciones de lujo que priorizan el contacto con la naturaleza.

Instagram @panchamerino1

El lugar cuenta con parque acuático para niños, una piscina, seis restaurantes, cinco bares, spa, campo de golf y disco. Además, los planes todo incluido ofrecen cenas a la carta, aperitivos, una hora gratis al día de paddleboard, kayak, tenis y snorkel, entre otros servicios.

En sus historias de Instagram, Francisca Merino reforzó el espíritu tropical de Bahía Príncipe Grand Coba con postales de ella en la playa, de los platillos gourmet que sirven en los restaurantes del complejo y sus edificios rodeados de palmeras.

Según la cadena de hoteles, el valor del hospedaje para una persona por noche en la junior suite superior parte desde 206 dólares bajo el sistema todo incluido, con opciones flexibles y descuentos especiales.

Instagram @panchamerino1

Todo sobre Francisca Merino