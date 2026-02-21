Programación de Mega para este domingo 22 de febrero: ¿A qué hora comienza el Festival de Viña 2026?
¡Atención! Este domingo 22 de febrero se dará el vamos oficial a la LXV versión del Festival de Viña del Mar y podrás disfrutar de él por las pantallas de Mega.
A primera hora, podrás enterarte de todos los detalles de lo que será la primera noche del certamen internacional en Con Gusto a Viña, con la conducción de José Antonio Neme y Marianne Schmidt.
Mientras que en la tarde, tendrás todos los secretos y adelantos exclusivos en Only Viña, junto a Neme, Raquel Argandoña y Tonka Tomicic.
Para en la noche disfrutar del Festival de Viña del Mar con las presentaciones de Gloria Estefan, Stefan Kramer y Matteo Bocelli.
¿Cómo será la programación de Mega este domingo 22 de febrero?
- Meganoticias Ahora: 05:45 horas.
- Con Gusto a Viña: 08:00 horas.
- Meganoticias Actualiza: 13:00 horas.
- De Paseo: 15:00 horas.
- Nuestras Fiestas: 17:00 horas.
- Only Viña: 18:00 horas.
- Meganoticias Prime: 20:30 horas.
- Festival de Viña del Mar: 21:30 horas.
