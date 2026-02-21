Programación de Mega para este domingo 22 de febrero: ¿A qué hora comienza el Festival de Viña 2026?

21 feb. 2026 - 21:30 hrs.

¡Atención! Este domingo 22 de febrero se dará el vamos oficial a la LXV versión del Festival de Viña del Mar y podrás disfrutar de él por las pantallas de Mega.

A primera hora, podrás enterarte de todos los detalles de lo que será la primera noche del certamen internacional en Con Gusto a Viña, con la conducción de José Antonio Neme y Marianne Schmidt.

Mientras que en la tarde, tendrás todos los secretos y adelantos exclusivos en Only Viña, junto a Neme, Raquel Argandoña y Tonka Tomicic.

Mega

Para en la noche disfrutar del Festival de Viña del Mar con las presentaciones de Gloria Estefan, Stefan Kramer y Matteo Bocelli.

¿Cómo será la programación de Mega este domingo 22 de febrero?

