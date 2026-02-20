Logo Mega

Programación de Mega para este sábado 21 de febrero: ¿A qué hora se emitirá Only Viña?

  • Por Sebastián Paillafil
Programación de Mega para este sábado 21 de febrero: ¿A qué hora se emitirá Only Viña?

¡Parte la fiesta! A partir de este sábado 21 de febrero podrás disfrutar de programación exclusiva con todos los detalles de lo ocurrido en la Gala de Viña 2026.

Desde temprano, José Antonio Neme y Marianne Schmidt te acompañarán en Con Gusto a Viña, donde hablarán sobre todo lo que ocurrió en la Gala.

Además, en la noche, junto a Neme, Raquel Argandoña y Tonka Tomicic tendrás todos los secretos del Festival en Only Viña.

¿Cómo será la programación de Mega este sábado 21 de febrero?

