Programación de Mega para este sábado 21 de febrero: ¿A qué hora se emitirá Only Viña?
¡Parte la fiesta! A partir de este sábado 21 de febrero podrás disfrutar de programación exclusiva con todos los detalles de lo ocurrido en la Gala de Viña 2026.
Desde temprano, José Antonio Neme y Marianne Schmidt te acompañarán en Con Gusto a Viña, donde hablarán sobre todo lo que ocurrió en la Gala.
Además, en la noche, junto a Neme, Raquel Argandoña y Tonka Tomicic tendrás todos los secretos del Festival en Only Viña.
¿Cómo será la programación de Mega este sábado 21 de febrero?
- Meganoticiaa Ahora: 05:45 horas.
- Con Gusto a Viña: 08:00 horas.
- Meganoticias Actualiza: 13:00 horas.
- Acceso a lo Nuestro: 15:00 horas.
- Viajando Ando: 16:00 horas.
- De aquí vengo yo: 17:00 horas.
- Only Viña: 18:00 horas.
- Meganoticias Prime: 20:30 horas.
- Only Viña: 22:30 horas.
