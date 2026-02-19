Programación de Mega para este viernes 20 de febrero: ¿A qué hora se emitirá la Gala de Viña 2026?
Este viernes 20 de febrero la Ciudad Jardín volverá a ser escenario de la esperada 15° edición de la Gala de Viña, el evento que da inicio a la semana festivalera y que reúne a las principales figuras del espectáculo nacional e internacional.
La conducción estará a cargo de Tonka Tomicic, quien liderará la transmisión acompañada por José Antonio Neme, encargado de conversar en vivo con los invitados y recoger sus primeras impresiones antes de ingresar al recinto.
El análisis de tendencias y looks estará en manos de Marcelo Marocchino, quien comentará cada apuesta de moda, mientras que Florencia Vial recorrerá las distintas estaciones del evento, captando detalles y reacciones de los famosos a su paso por la alfombra roja.
¿Cómo será la programación de Mega este viernes 20 de febrero?
- Meganoticias Amanece: 05:45 horas.
- Mucho Gusto: 08:00 horas.
- Meganoticias Alerta: 13:00 horas.
- La Hora de Jugar: 15:15 horas.
- El Jardín de Olivia (lo mejor): 16:00 horas.
- El Jardín de Olivia: 17:30 horas.
- Corazón Negro: 18:15 horas.
- Previa La Gala: 19:00 horas.
- Meganoticias Prime: 20:00 horas.
- La Gala: 21:00 horas.
- Reunión de Superados (lo mejor): 01:00 horas.
