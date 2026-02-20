"Más que ir a carretear...": Luis Jiménez habla sin tapujos sobre la quiebra de Mauricio Pinilla

20 feb. 2026 - 13:00 hrs.

El exfutbolista Luis Jiménez se refirió a la compleja situación económica que atraviesa Mauricio Pinilla luego de la declaración de quiebra dictada por la justicia, por deudas que alcanzan cerca de $1.670 millones.

Según informó La Tercera, Pinilla mantiene deudas con Banco BCI de $682 millones, Primus Capital por $514 millones y otros $207 millones con Banco Santander.

Luis Jiménez aborda quiebra de Mauricio Pinilla

En el programa Mucho Gusto, Jiménez abordó el complejo escenario, comentando que vivió una situación similar el año pasado con una empresa familiar, "y la verdad es que se divulgó mucha información incorrecta".

Mega

En ese sentido, el exfutbolista dijo "que no me gustaría hablar de la situación personal de Mauricio en este caso".

Aun así, declaró que "uno tiene que asesorarse bien con las personas adecuadas, y normalmente a nosotros como deportistas se nos acerca mucha gente a ofrecer negocios, donde al final el riesgo solamente es de parte nuestra".

"En cualquier negocio, uno tiene que estar 24/7, y sobre todo cuando es un negocio que no conoce. Mauricio con un bar, o sea, más que ir a carretear, no creo que sepa el tema de la administración", concluyó.

