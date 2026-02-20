"Me emociona": El íntimo momento que vivió Jaime Leyton tras sorpresa en el día de su cumpleaños

20 feb. 2026 - 09:10 hrs.

El meteorólogo de Mega, Jaime Leyton, celebró este 20 de febrero sus 62 años de vida, en medio de sus preparativos para la Gala de Viña 2026.

El periodista Roberto Saa decidió sorprenderlo con un especial saludo en vivo y en directo, mientras recorrían el borde costero de Viña del Mar.

La emoción de Jaime Leyton

Desde la Playa Los Marineros, el comunicador se aprestaba para dar rienda suelta a la locura festivalera, pero antes tenía preparadas algunas palabras para su compañero.

Mega

"Voy a saludar y le voy a dar un abrazo, porque, ¡Don Jaime está de cumpleaños!", afirmó con la alegría, dándole un fuerte apretón al meteorólogo.

Tras el momento, Leyton agradeció las palabras y quiso seguir, evidentemente emocionado, con el despacho. Sin embargo, Roberto Saa lo paró en seco.

"¿Se emocionó, Don Jaime?", consultó, a lo que contestó con una sincera respuesta por parte del profesional del tiempo: "Me emocionan estas cosas cuando me saluda cualquier persona, particularmente sé que en el estudio están viendo y sé que me están viendo en la casa también, la Vivi se pone recontenta con estas cosas. Me emociona".

Todo sobre Mucho gusto