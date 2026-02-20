"Todos se han mandado cagadas": Neme arremete sin filtro y defiende a Pamela Díaz tras su presunta ruptura

20 feb. 2026 - 12:15 hrs.

En las últimas horas, toda la atención mediática se ha ido con Pamela Díaz luego de que se reportara el fin de su relación con el senador Felipe Kast.

En Mucho Gusto, los panelistas repasaron las especulaciones del quiebre que, poco a poco, se han ido acrecentando.

José Antonio Neme alabó la evolución televisiva de la modelo, destacando un indudable cambio en los últimos 10 años. Marcela Vacarezza coincidió con el conductor y criticó que, en muchas ocasiones, le enrostren episodios pasados.

Mega

Neme en defensa de Pamela Díaz

Neme también reaccionó a las críticas que lleva de vez en cuando la figura televisiva, asegurando que "todos los panelistas de farándula o la mayoría de ellos son unas carmelitas descalzas, son todas unas Santa Teresas de Jesús".

"Todos se han hecho cagadas, todos nos hemos mandado cagadas en la vida. Entonces, empezar a hacer esta arqueología de la cagadera me parece una estupidez y una boludez y una falta de recursos intelectual", agregó.

"No le puedes sacar a una persona las cagás que hizo hace 15 años porque todos nos hemos mandado que cagadas en la vida, todos hemos tenido juventud un poquito rebelde y resistencia (...) Siempre estamos respondiendo las mismas huevadas, que ya me tienen las bolas hinchadas", sentenció.

