Pareja de periodista de Mega iba detrás del camión que explotó en Renca y narró acción que salvó su vida

19 feb. 2026 - 11:16 hrs.

Una fuerte explosión y posterior incendio se produjo la mañana de este jueves en un depósito de autos en la zona norte de Santiago, luego de que un camión que transportaba gas se volcara.

Precisamente, detrás del camión que volcó se encontraba Juan Carlos, pareja de Bárbara Mena, periodista de Meganoticias, quien entregó su testimonio y la acción que salvó su vida.

"La verdad es que ya más tranquilo. Lamentablemente mi vehículo fue calcinado, pero lo más importante es la integridad de uno. Yo venía atrás del camión, vi toda la situación, tras ello vi cuando empezó a emanar el gas, se disipó alrededor de 100 metros a la redonda, una nube gigantesca de gas. Ante eso, decidí dejar el vehículo y salir corriendo", comentó Juan Carlos.

Mucho Gusto / MEGA

Pololo de periodista de Meganoticias estuvo en explosión

El joven comentó que tras correr se resguardó detrás de una de las barreras New Jersey y comentó que "atrás mío venía un bus, no sé qué empresa, pero empezó gente a escapar por los vidrios, por eso hay vidrios en algunos costados".

Dicho esto, afirmó que no vio que algún vehículo haya sido imprudente en su conducción, pero si "tal vez un exceso de velocidad por parte del camión... Yo creo que por ahí va el factor, sin emitir un juicio final porque la carga se fue desprendiendo paulatinamente, pasó de la pista derecha a la pista izquierda y cayó sobre unas barras New Jersey".

"Él venía por la pista derecha, aproximadamente a unos 100 metros de mí, cuando va a tomar la curva, la carga se le desprende y se le carga hacia la parte izquierda, y este cae sobre las barras New Jersey. Al momento que cae, comienza a emanar un gas, una nube y después una explosión gigantesca", dijo Juan Carlos, y agregó que su vehículo quedó quemado por fuera, pero el gas seguía impregnado en el interior.

