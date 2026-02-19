Logo Mega

Presidente Boric confirma que se elevan a cuatro los fallecidos por explosión e incendio en Renca

  • Por Sebastián Paillafil

El Presidente Gabriel Boric confirmó que la cifra de fallecidos por la explosión e incendio que se registró en la mañana en el límite de Renca y Quilicura, aumentó a cuatro.

Desde Rapa Nui, donde se encuentra de visita, el Mandatario señaló que "tenemos confirmado hasta el momento la cifra de cuatro fallecidos. Enviamos las condolencias a la familia".

Junto con lo anterior, informó que tomó contacto con el alcalde de Renca, Claudio Castro, además del equipo de Senapred, el delegado presidencial Gonzalo Durán y todos los organismos desplegados en el lugar.

Respecto a la explosión, señaló que "algunas de las esquirlas saltaron hacia tres empresas, pero hasta el momento no tenemos reportados más daños".

"Quienes eran parte de los automóviles en el accidente están algunos fallecidos, otros en condiciones muy difíciles. Vamos a estar dándole seguimiento a esto e informando cómo sigue", agregó.

