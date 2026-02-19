Fuerte explosión y posterior incendio deja personas heridas y vehículos quemados en Renca

19 feb. 2026 - 09:07 hrs.

Una fuerte explosión y posterior incendio se produjo la mañana de este jueves en un depósito de autos en la zona norte de Santiago.

El hecho ocurrió en una industria ubicada en Fresia con Los Atacameños, en cercanías de la Ruta 5 Sur, en el límite de las comunas de Renca y Quilicura.

De acuerdo con los primeros antecedentes, una fuerte explosión en un camión de gas se habría extendido, alcanzando vehículos que se encontraban estacionados.

Mega

Según información preliminar, al menos ocho personas resultaron con quemaduras de consideración y están siendo atendidas por equipos de emergencia.

Cerca de 10 compañías de Bomberos trabajan con carros bomba y unidades especializadas para controlar el foco principal y proteger estructuras aledañas.

La densa columna de humo negro es visible desde distintos puntos de la capital.

