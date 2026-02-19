"Salían entre las llamas": Fuerte relato de testigo de brutal explosión en Renca
Uno de los testigos de la gran explosión que ocurrió en la zona norte de Santiago entregó un impactante testimonio a Mucho Gusto, donde relató las labores de auxilio que prestó a los heridos.
Carlos, como se identificó, contó que se encontraba en su hogar, a un costado de la carretera, cuando sintió una fuerte explosión.
El duro relato de testigo de explosión en Renca
"Sonó como un escape de aire y de repente vimos el humo negro que salía. Nos fuimos a la carretera y vimos que venía gente saliendo entre medio de las llamas", dijo.
Calificó la escena como "terrible", asegurando que junto a su prima y otros transeúntes, prestaron ayuda a quienes escapaban del incendio, entre ellos una mujer que iba en su motocicleta con su marido, a quien perdió de vista.
El hombre señaló que mientras intentaban ayudar a los heridos, las explosiones siguieron por largos minutos.
