"No sé dónde la mandaron": La desesperada búsqueda de pareja tras explosión en Renca

19 feb. 2026 - 14:10 hrs.

La mañana de este jueves conocimos el angustiante caso de una pareja que resultó herida en medio de la explosión y posterior incendio que se registró en la comuna de Renca, Región Metropolitana. Uno de los vecinos socorrió a la mujer, quien logró escapar del lugar visiblemente quemada, pero sin su marido, a quien perdió de vista en la emergencia.

Bajo ese contexto, Daniela Daza, hermana de la mujer, conversó con Mucho Gusto donde aseguró no saber dónde se encuentra ella ni su cuñado.

La desesperada búsqueda de heridos por explosión

"Me contactan por Facebook a las 8:22 de la mañana para decirme que mi hermana tuvo un accidente y me habla, me dice: 'Hermana, hubo una explosión, estoy toda quemada'. Es todo lo que sé de ella", relató.

Si bien concurrió hasta el lugar del accidente, dijeron no tener información de sus paraderos. Así iniciaron una búsqueda incesante con su familia por diversos centros asistenciales que, hasta el contacto, no había dado frutos. "No sé dónde la mandaron", indicó.

Comentó que su hermana y cuñado "iban en su moto al trabajo y se toparon con esta explosión y lo que me relata la persona que la ayudó es que la vio bajando toda quemada".

