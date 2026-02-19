Video capta momento exacto de la explosión en Renca: Arrasó con todo a su paso

19 feb. 2026 - 10:30 hrs.

Una fuerte explosión y posterior incendio se produjo la mañana de este jueves en un depósito de autos en la zona norte de Santiago, luego de que un camión que transportaba gas se volcara.

Específicamente, el hecho ocurrió en una industria ubicada en Fresia con Los Atacameños, en cercanías de la Ruta 5 Sur, en el límite de las comunas de Renca y Quilicura.

De momento, las unidades de emergencia siguen trabajando para extinguir el fuego, pero ya han surgido videos del momento exacto en el que el fuego arrasó con todo a su paso.

Mucho Gusto / MEGA

Video capta momento exacto de la explosión

Precisamente, el periodista Julio Ahumada comentó que había un video donde se ve el momento en que una nube blanca se alza rápidamente para dar paso a una explosión que fue captada por un transeúnte.

Tras ver el video, Michel de L'Herbe explicó que "da la impresión de que lo que estamos viendo, más que una rotura catastrófica del estanque, es una fuga bastante importante. Probablemente, a raíz de la colisión".

"Lo que pasa es que tiene dos fenómenos, un fenómeno tiene que ver con la 'BLEVE' que es cuando explotan estos estanques, y otro tiene que ver que, producto de la colisión, se genere una nube de vapor explosiva, que es lo primero que estamos viendo, una nube blanca, es decir, una salida por una rotura producto de la colisión", expresó el experto.