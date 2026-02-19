Impactante relato de periodista tras explosión en Renca: "Las llamas se propagaron"

19 feb. 2026 - 10:00 hrs.

Un impactante testimonio entregó la periodista Bárbara Mena sobre la fuerte explosión e incendio que se produjo la mañana de este jueves en la comuna de Renca.

El hecho tuvo lugar en la intersección de la Ruta 5 con General Velásquez y ha dejado una gran columna de humo, además de autos quemados y personas heridas.

Explosión en Renca

En conversación con Mucho Gusto, la comunicadora relató que su pareja venía por la autopista cuando se generó la gran explosión, que, según contó, ocurrió luego que un camión de gas, el cual habría ido en exceso de velocidad, volcara y perdiera su carga.

Mega

"Explota y comienza a prender fuego en distintos sectores de la carretera y también de la caletera. Estas llamas se propagaron en las áreas verdes que hay aledañas aquí en la autopista central", agregó.

Frente a la situación, la pareja de la periodista descendió de su vehículo y escapó del lugar. "Atrás del vehículo de mi pareja, venía un bus y me comentaba que las personas trataron de escapar rompiendo los vidrios y había vehículos cercanos también a este camión", dijo.

