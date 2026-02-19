Desde su marca hasta una parcela: Estos son los 16 bienes de Mauricio Pinilla que serán rematados
Este miércoles se dio a conocer que el Tribunal decidió declarar en quiebra a Mauricio Pinilla por una deuda de más de $1.670 millones, lo que desató también un remate de sus bienes.
La situación, que llega en medio de su depresión y diagnóstico de cáncer, ocurrió porque Pinilla abrió el Bar Constitución en 2016, donde fue apuntado por no pagar arriendos y no respetar varias cláusulas del contrato.
A raíz de esto se inició un proceso de liquidación forzosa que implica el remate de 16 de sus bienes para sustentar sus deudas.
Estos son los bienes de Pinilla que van a remate
Cabe destacar que Pinilla tiene deudas con BCI ($682.818.791), Banco Santander ($207.825.261), Scotiabank Chile ($111.244.034), Universidad de los Andes ($5.118.766), Tesorería General de la República ($11.720.860), Primus Capital ($514.366.439) e Inversiones Yagoda Group Ltda ($137.513.445).
Según consignó Meganoticias, los bienes rematados el próximo 15 de febrero son:
- Marca Pinigol — Sin postura mínima
- Loteo de terreno P Uno-H Antigua Hacienda Apoquindo — Mínimo de $47.399.254
- 100% de 10 acciones Inversiones Doña Matilda SpA RUT: 76.684.778-1 — Sin postura mínima
- 100% de 10 acciones Inversiones Doña Agustina SpA RUT: 76.684.777-3 — Mínimo de $1.000.000
- 100% de 100 acciones en Grosseto SpA, RUT: 77.311.027-1 — Sin postura mínima
- 98% en Asesorías e Inversiones Lumaro Limitada, RUT: 76.045.660-8 — Sin postura mínima
- 30% en Ate SpA, RUT: 76.882.983-7 — Sin postura mínima
- 100% en Inversiones Maualessan SpA, RUT 76.244.706-1 — Sin postura mínima
- 80% en Asesorías e Inversiones Maguri Limitada, RUT: 76.395.827-2 — Sin postura mínima
- 50% en Constructora London House Limitada, RUT: 76.244.867-K —Sin postura mínima
- 50% en Comercial Kavod Limitada, RUT: 76.307.495-1 — Sin postura mínima
- 25% en Bar Constitución SpA, RUT: 76.522.432-2 — Sin postura mínima
- 100% en Smarthouse SpA, RUT: 76.455.210-5 — Sin postura mínima
- 100% en SF y Asesorías Mauricio Ricardo Pinilla Ferrera EIRL, RUT: 77.083.906-8 — Sin postura mínima
- 100% en Servicios Grosseto SpA, RUT: 77.868.623-6 — Mínimo de $1.000.000
- Parcela L5 Condominio Las Brisas 2 Chicureo — Mínimo de UF 36.041 (Esta será rematada el 26 de marzo)
