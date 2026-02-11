"Cuatro días en la clínica": Mauricio Pinilla revela que fue diagnosticado con cáncer

11 feb. 2026 - 12:30 hrs.

Mauricio Pinilla dejó a todos impactados al revelar este miércoles que fue diagnosticado con cáncer de piel, tras presentar algunas molestias y acudir a una clínica.

El exdelantero de La Roja acudió a una entrevista al programa "Marca Personal" de Metro TV, donde habló sobre esta compleja situación que lo ha mantenido preocupado durante los últimos meses.

Mauricio Pinilla revela que tiene cáncer de piel

"Me detectaron una prostatitis, terminé en la clínica. Me hicieron un montón de exámenes por unas manchas que me aparecieron en la piel. Y me detectaron cáncer de piel. Esto nunca lo había contado en ningún programa", comentó Pinilla.

Aunque hubo una evidente preocupación por el exfutbolista, él se mostró muy positivo ante la situación y declaró que "es la primera parte nomás, me tienen que quemar estas manchitas y se debería resolver en un corto plazo".

Asimismo, confirmó que se encuentra bajo observación médica y aseguró que "estoy con un tratamiento sí, estoy haciendo la terapia correspondiente para que esto se solucione. Mucha exposición al sol, los entrenamientos, parte de eso hubo".

"Lo pasé muy mal, estuve cuatro días en la clínica donde me hicieron todos los exámenes", cerró Pinilla.

