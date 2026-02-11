"Milagro del Señor": Emilia Dides muestra cómo luce a menos de dos semanas de dar a luz

11 feb. 2026 - 12:15 hrs.

La ex Miss Universo Chile, Emilia Dides, está pasando por uno de los momentos más importantes de su vida, ya que hace menos de dos semanas dio a luz a su hija Mía Ignacia.

La reina de belleza inició a principios del 2025 una relación con el exdeportista Sammis Reyes, la que avanzó rápidamente y acabó con ella embarazada, siendo uno de los acontecimientos más comentados del país el año pasado.

Y es que tras dar a luz, tanto Sammis como Emilia se mantuvieron algunos días lejos de las redes sociales. Sin embargo, han regresado y fue la también cantante quien mostró cómo ha cambiado su figura luego del parto.

Emilia Dides muestra cómo luce a menos de dos semanas de su parto

"Me cierran los jeans, milagro del Señor", escribió Emilia, en una historia de Instagram donde posteó una selfie de ella frente al espejo.

Cabe destacar que Emilia tuvo un parto complicado, ya que Mía Ignacia nació con ciertos problemas en sus pulmones, lo que desató que necesitara ayuda durante los primeros minutos.

Por lo mismo, Sammis Reyes realizó una publicación donde agradeció a Emilia por el esfuerzo que hizo tras dar a luz, luchando por la familia que tienen juntos.

Instagram

