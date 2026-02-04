"Por ayudarle a sus pulmoncitos": Sammis Reyes agradece nacimiento de su hija y hace promesa a Emilia Dides
El pasado sábado 31 de enero, Emilia Dides y Sammis Reyes dieron a conocer que su hija Mía Ignacia ya había nacido, llenando de felicidad a su familia, amigos y seguidores.
Sin embargo, el parto no estuvo libre de problemas, ya que la bebé tuvo dificultades para respirar tras nacer, por lo que en un comienzo todo fue incertidumbre hasta que Mía por fin pudo inhalar y exhalar por su propia cuenta.
Con la pequeña ya sana, Sammis Reyes realizó una nueva publicación en redes sociales en que agradece a Dios por haber ayudado a su hija, así como un emotivo texto.
Los agradecimientos de Sammis Reyes tras nacimiento de su hija
"Gracias Dios por bendecir a mi guagua en sus primeras horas de vida y ayudarle a sus pulmoncitos a respirar bien... También gracias por cuidar a mi mujer Emilia Dides durante todo su embarazo", escribió en un comienzo el exdeportista.
Dicho esto, agradeció a la ex Miss Universo Chile por todo lo que tuvo que hacer durante este tiempo: "Emilia, gracias por darme el mejor regalo del mundo... No tendré suficiente años en esta vida para agradecerte por esta bendición".
"Ojalá algún día de mi vida ser tan fuerte como fuiste tú durante el parto. Te admiro más que a nadie en el mundo. Prometo por siempre cuidarlas. Las amo con todo mi corazón", recalcó Reyes, dando así cierre a su mensaje.
Ver esta publicación en Instagram