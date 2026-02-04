"Viejo guapo": Alison Mandel desborda amor y agradecimiento para Pedro Ruminot en su cumpleaños

04 feb. 2026 - 15:40 hrs.

Alison Mandel hizo uso de sus redes sociales para subir un emotivo video con distintos momentos de Pedro Ruminot, a raíz de su cumpleaños número 45.

Y es que un 4 de febrero de 1981 nacía Ruminot, destacado comediante nacional que ha saboreado los triunfos en el Festival de Viña del Mar, pero también en la vida.

A raíz de esto, su esposa efectuó una sensible publicación donde destacó algunos de las instancias que ha vivido con Pedro, así como también escribió un texto dedicado a él.

Alison Mandel celebra cumpleaños de Pedro Ruminot

"Feliz cumpleaños Pedro Ruminot, gracias por solucionarlo todo", partió diciendo la también humorista y con quien formó una bella familia.

Enseguida, también le agradeció por "tener tantos sueños, por prohibir el no puedo, por hacernos reír y por haber nacido. Los Ruminot Mandel te amamos mucho".

"Feliz cumpleaños, viejo guapo", cerró Mandel, instancia en la que Pedro apareció en los comentarios y dijo "los amo, mi familia hermosa, los mejores cumpleaños son con ustedes. Te amo, mi amor".

