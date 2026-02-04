"Días esperando que hiciera frío": El tierno y lujoso outfit que preparó Ignacia Antonia para su hija Amelia

04 feb. 2026 - 08:30 hrs.

Ignacia Antonia está viviendo sus primeros meses como madre y, por lo mismo, está expectante a ocupar distintas prendas de ropa y objetos que compró para su bebé.

Por lo mismo, la fría mañana del martes en Santiago estuvo perfecta para que Ignacia Antonia probara uno de los conjuntos abrigados que había comprado para su hija.

El tierno y lujoso outfit de la hija de Ignacia Antonia

"Días esperando que hiciera frío para ponerle este outfit a mi hija", dijo la joven influencer, emocionada por la ropa que podría usar Amelia Ignacia.

Precisamente, la pareja de Ak4:20 dejó una fotografía del outfit, donde se puede ver que se trata de un polo Ralph Lauren para niños.

Este consiste en un vestido con falda plisada, un tipo de tela que se destaca por sus pliegues, además de un cuello de polera tipo polo, todo en un tono azul marino.

Cabe destacar que según los precios del mercado, esta prenda de ropa ronda entre los 90 mil a 130 mil pesos, aunque está agotada en el sitio web de la marca.

Más adelante, Ignacia subió una fotografía de Amelia con su outfit puesto, aunque como es costumbre, decidió ocultar la cara de la pequeña.

